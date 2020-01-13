"Монако" Головина сыграл вничью с "ПСЖ", несмотря на дубль Неймара

В матче чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью - 3:3. Этот матч стал самым интересным в 20-м туре чемпионата Франции.

Уже на третьей минуте встречи Неймар вывел "ПСЖ" вперед, однако спустя всего четыре минуты Желсон Мартинш сравнял счет. Начало голевой атаке положил российский полузащитник Александр Головин. Получивший в штрафной мяч Виссам Бен Йеддер был сбит, но мяч оказался у Мартинша, который шанса не упустил.

А вскоре вел в счете уже "Монако". Автором гола в составе команды Роберта Морено стал Виссам Бен Йеддер.

К 24-й минуте встречи счет снова стал равным. Полузащитник "Монако" Фоде Балло-Туре поразил собственные ворота. На 42-й минуте встречи Неймар оформил дубль и вывел свою команду вперед, после того, как "ПСЖ" получил право на пенальти за снос в штрафной Киллиана Мбаппе.

В середине второго тайма главный тренер "Монако" сделал замену, ставшую в итоге результативной. Вместо полузащитника Сеска Фабрегаса на поле вышел форвард Ислам Слимани. На 70-й минуте он сравнял счет, однако поначалу гол не был засчитан. Но после просмотра видеоповтора арбитр все же указал на центр поля.

"ПСЖ" не смог продлить серию из шести подряд побед. Впрочем, парижане уверенно лидируют в чемпионате Франции, набрав 46 очков после 19 матчей. "Монако" с 29 очками пока располагается на девятой позиции.