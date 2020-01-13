Пилоты "Синей Армады" вновь первыми покорили финиш "Дакара"

Вот уж воистину тягостным и печальным для героев "Дакара" в Саудовской Аравии стал тринадцатый день первого месяца високосного года. Ушел накануне из жизни один из самых опытных и уважаемых мотогонщиков Паулу Гонсалвеш. 276-й километр оказался роковым для чемпиона мира-2013 по кросс-кантри и обладателя второго места на гонках в Южном Америке пять лет назад. И коллеги по мировому автопрому в скорбном молчании прощались с португальцем, которому однажды не хватило всего лишь шага до заветной победы.

После совместной встречи с гонщиками организаторы аравийского ралли приняли в воскресенье решение отменить восьмой этап в классе квадроциклов и мотоциклов. Поэтому на старт кругового этапа в Вади-эль-Давасире 13 января вышли только три пилотные номинации. В стартовом протоколе зафиксированы 72 внедорожника, 40 мотовездеходов и 45 грузовиков. Кстати, аналитики признают, что, несмотря на сложность трассы, процент сходов в сравнении с прошлым годом пока снизился.

И хотя комфортных дорог, как известно, на Дакаре не бывает, но в дирекции гонок на этот раз в качестве компенсации командам пообещали красивые пейзажи и длинный прямой спецучасток в 477 километров. Кольцевой этап, пояснили в пресс-руме, предоставляет возможность отправиться на юг, где лихачей будут окружать горные пейзажи, каньоны, дюнные поля плато Недж и быстрый 40-километровый прямик, который можно будет преодолеть на максимальной скорости в 140 км /час, как на автостраде.

Зато во время субботнего дня отдыха энергичной команде из Набережных Челнов, судя по информации новостных порталов, удалось добиться рукотворного чуда. Во-первых, механики смогли в полевых условиях восстановить замолкнувший двигатель на грузовике Эдуарда Николаева.

Как ранее уже сообщала "РГ", по ходу шестого этапа машина Николаева напрочь "заснула" в песках, и экипаж был вынужден выбросить "белый флаг" поражения. Но золотые руки мастеров смогли вернуть жизнь камазовскому тяжеловесу, и 500-ый экипаж продолжил гонку на седьмом этапе в качестве участника отдельной квалификации Dakar Experience, благодаря появившемуся в этом году так называемому джокеру.

Вторым, не меньшим чудом, болельщики считают коррективы, которые внесены в судейские протоколы воскресного заезда. Дело в том, что после обращения руководства "Синей Армады" организаторы внесли поправки в итоговую ведомость, и теперь экипаж Николаева стал четвертым на седьмом этапе, отставая от лидера в группе грузовиков Андрея Каргинова на 5 минут 19 секунд. Правда, согласно регламенту ралли, результаты Николаева не будут учитываться в общем грузовом зачете "Дакара".

И все равно, с учетом возвращения в гонку Николаева, итоги седьмого этапа вернули душевное равновесие и руководству всей команды, включая Владимира Чагина. А вот белорус Сергей Вязович вынужден был накануне признать, что проигрыш его капотного грузовика - это ограниченный ресурс его мотора. В генеральной классификации, судя по воскресным протоколам, белорусский пилот отстал от Каргинова уже на 46 минут.

Даже несмотря на отсутствие видимых причин, лидер "Красных зубров" проиграл и сорокалетнему чешскому пилоту Алеше Лопрайсу. Еще один белорусский мазовец Алексей Вишневский сохраняет за собой восьмое место, а вот Александр Василевский упал с девятого на три пункта ниже тоже из-за проблем с мотором, который выдавал лишь 110 км/час при разрешенных 140. "Мы все время ехали на максималке. Но ничего не поменялось по мощности, поэтому пока только так. Пока ничего не можем с этим поделать", - с грустью констатировал в воскресенье гонщик.

С другой стороны, камазовский пилот Дмитрий Сотников придерживается иного мнения. Он не считает, что Вязовичу не хватает мощности мотора. "Когда мы подъезжали на прямике, то у меня было ощущение, что как будто он нас немножко подпускает. Дальше был спуск, у нас оказалась более выгодная позиция, а ему пришлось сбросить скорость - так мы его и объехали", - изложил он свои наблюдения в интервью пресс-службе "КАМАЗ-мастера".

И вновь российский триколор украсил 13 января победный финиш камазовского автогонщика Андрея Каргинова, который добился лучшего результата на восьмом спецучастке ралли-рейда: 4 часа 24 минуты и 58 секунд. Второе место занял его товарищ по команде Антон Шибалов, отставший от него на 5 минут 54 секунды. Третьим в зачете грузовиков стал сегодня чех Алес Лопрайс, который во второй половине трассы опередил машину Дмитрия Сотникова. А Эдуард Николаев, который стартовал позади пелетона и едет вне общего зачета, показал на финише пятое время. А шестерку быстрейших этого дня замыкает пилот МАЗа Сергей Вязович, который проиграл лидеру этапа и зачета еще 18 минут и 38 секунд.

В журналистском пуле с удовлетворение отметили, что в классе внедорожников накануне продолжало солировать трио - Карлос Сайнс, Стефан Петерансель и Нассер Аль-Аттия. Седьмой этап борьбы остался за испанцем, позволив ему увеличить общий отрыв от катарца Аль-Аттии до десяти минут, а от французского маэстро Петеранселя - почти до двадцати. Преимущество матадора комментаторы не склонны считать подавляющим, но симпатизируют его упорству в борьбе за "Золотого бедуина".

И вдруг лихо наконец заявил о себе в понедельник двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, который тоже выступает в классе внедорожников. Он показал второе время в восьмой соревновательный день, уступив лишь французу Матье Серадори. А лидеры в общем зачете, увы, даже не попали в первую пятерку на восьмом этапе, хотя и остались на своих позициях. По итогам восьми дней отрыв Сайнса от Аль-Аттии составляет 6 минут 40 секунд, а ещё 6 минут 29 секунд уступает Петерансель.

И еще одно наблюдение по ходу марафона бросается в глаза. Если в зачете грузовиков россияне как почти всегда вне конкуренции, в классе внедорожников стараются проявлять определенную адекватность трассе, то у мотовездеходов все не так оптимистично, признаются в команде Сергея Карякина. К сожалению, уральский пилот довольно быстро начал терять заданный темп. Эксперты даже предполагают, что ему так и не удалось обуздать капризы своего двигателя, на которые он жаловался еще накануне субботы. Но интрига состязаний в том и состоит, что Карякин сумел накануне удержать за собой третье место в общем зачете, несмотря на 12-е место по итогам седьмого этапа и получасового отставания.

А лидер седьмого этапа Кейси Карри отобрал у нашего пилота 43 минуты. Кстати, судя по протоколу гонки, между американцем и россиянином располагается чилийский спортсмен Франсиско Лопес Контардо, у которого возникли серьезные проблемы уже на финальном отрезке. Так что теперь Контардо и Карякин, прогнозируют эксперты, будут надеяться на возможные проблемы у американского пилота. Впрочем, предостерегают российскую команду аналитики, уральскому гонщику не грех поглядывать и через плечо: ведь всего 20 минут проигрывают ему еще два претендента на боевые награды гонки.

Впрочем, справедливости ради следует признать, что в этой классификации в аравийских песках пока ни один гонщик не удержал лидерства хотя бы на паре этапов. Обладатель первой строчки меняется каждый день, фиксируют ситуацию в пресс-центре. Франциско Лопес, например, ушедший на день отдыха лидером, в воскресенье финишировал в третьей десятке, проиграв 53 минуты победителю Блейду Хильдебранду. А новым лидером в классификации стал другой американец Кейси Кьюри.

Во вторник путь трансконтинентального марафона проляжет из Вади аль-Давасира в Харад. Его уже обозначили в штурманских картах как самый протяженный участок гонки длиной почти в девятьсот километров и с невероятным 415 километровым спецучастком.