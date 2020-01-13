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Представители Кадышевой и Бабкиной отреагировали на слухи об их драке

Новости
    13.01.2020, 18:00
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости; Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости; Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости; Григорий Сысоев/РИА Новости

Известные исполнительницы русских народных песен Надежда Бабкина и Надежда Кадышева не дрались на "Голубом огоньке". А также не обзывали друг друга непотребными словами и выражениями - они просто не могут себе позволить столь отвратительного поведения.

Фото: Олег Булдаков/ ТАСС
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Соответственно, вся прозвучавшая сегодня в отечественных СМИ информация о конфликте двух прославленных певиц, радостно подхваченная прессой, - "фейк".

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя театра Бабкиной "Русская песня" и пресс-службу театра Кадышевой "Золотое кольцо".

При этом в "Кольце" агентству акцентировали, что книги, в которой якобы была описана драка певиц на "Огоньке", в природе не существует.

Напомним. Ранее в Instagram шоумена Рустама Солнцева прозвучал рассказ о выдержке из мемуаров Кадышевой, в которой она якобы в ярких красках описала столкновение с коллегой по цеху во время записи новогоднего телешоу.

"Это фейк, потому что Надежда Кадышева не могла сказать такого. Надежда Георгиевна опровергает эту информацию", - заявили пресс-атташе "Русской песни" Александр Велор. Подчеркнув: "Подобной ситуации никогда не было, таких оскорблений артистки не могут позволить в адрес друг друга".

Народной артистке РФ Надежде Никитичне Кадышевой шестьдесят лет. Профессор, доктор искусствоведения Надежда Георгиевна Бабкина почти на десять лет старше своего мифического спарринг-партнера.

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