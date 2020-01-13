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13.01.2020 15:45
Рубрика: Власть

Путин провел совещание по подготовке Послания

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин провел одно из серии совещаний, посвященных подготовке Послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января в Манеже. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
О чем будет говорить Путин в Послании Федеральному Собранию

На встрече обсуждался широкий спектр тем Послания, уделялось внимание отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки. Других подробностей не сообщается.

В совещании приняли участие руководитель кремлевской администрации Антон Вайно и его два первых заместителя - Алексей Громов и Сергей Кириенко, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник главы государства Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Власть Работа власти Президент Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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