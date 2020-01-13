Путин провел совещание по подготовке Послания

Президент Владимир Путин провел одно из серии совещаний, посвященных подготовке Послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января в Манеже. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

На встрече обсуждался широкий спектр тем Послания, уделялось внимание отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки. Других подробностей не сообщается.

В совещании приняли участие руководитель кремлевской администрации Антон Вайно и его два первых заместителя - Алексей Громов и Сергей Кириенко, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник главы государства Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.