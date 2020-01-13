Под Воронежем мать попыталась утопить приемного сына

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела против 42-летней жительницы Эртильского района. Ее обвиняют в истязании приемного сына-подростка.

По данным следствия, в 2016 году семья приняла на воспитание трех мальчиков 11 и 12 лет. С одним из них отношения у приемной матери сразу не заладились. Уже через несколько месяцев она стала бить подростка скалкой, железной поварешкой и веревкой, возила в автомобильном багажнике и запирала на ночь в погребе, рассказали в региональном управлении СКР.

- Под предлогом обучения ребенка плаванию обвиняемая помещала его на глубину и пыталась утопить, отчего мальчик захлебывался и не мог дышать. Кроме того, она заставляла других детей унижать подростка и издеваться над ним, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела Роман Филатов.

Физическое и моральное истязание подростка продолжалось два года. А когда нетривиальной педагогикой заинтересовались правоохранители и против суровой мамаши возбудили уголовное дело, она заставила свидетельницу дать ложные показания. Перепуганная девушка так и сделала, а потом призналась следователям, что соврала под давлением обвиняемой - та грозила сообщить ухажеру свидетельницы компромат на нее.

Сразу после начала расследования приемных детей из неправильной семьи изъяли, сейчас они в детдоме. Женщине предъявлено обвинение по трем статьям УК: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, незаконное лишение несовершеннолетнего свободы и принуждение свидетеля к даче ложных показаний. Вины селянка не признала и отказалась от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ, дающую право не свидетельствовать против себя.

Уголовное дело направлено в суд.