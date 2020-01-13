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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В полной готовности

Таманскую дивизию подняли по тревоге
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
В понедельник прикрывающую подступы к Москве 2-ю гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию подняли по тревоге. Проверка ее боеготовности не ограничилась обычным для таких случаев выводом личного состава и штатной техники в районы сосредоточения. К отправке туда по железной дороге подготовили боевые и специальные машины, находящиеся на так называемом временном хранении.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Поясним, о чем идет речь. В угрожаемый период армейские части и соединения за счет призыва в строй резервистов доукомплектовывают по штатам военного времени. Тогда же с баз хранения доставляют технику, на которой им предстоит воевать. Чтобы этот процесс был отработан до автоматизма, войска пару раз в год поднимают по тревоге и перебрасывают на угрожаемые направления.

Фото: Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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В проведении такой операции как раз и тренировались мотострелки-таманцы. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, руководил проверкой их боеготовности командующий гвардейской танковой армией генерал-майор Сергей Кисель - 2-я дивизия входит в его объединение.

По данным штаба Западного военного округа, тревога подняла на ноги более 4,5 тысячи солдат и офицеров. В тренировке задействовали и около тысячи единиц вооружения и военной техники. "В течение 8 часов два эшелона были полностью загружены боевыми машинами пехоты БМП-2, гаубичными самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", инженерными машинами разграждения ИМР-3М и бронетранспортерами БТР-80", - уточнили в пресс-службе военного округа.

Безопасность российской столицы обеспечивают не только расположенные в Подмосковье мотострелковые и танковые дивизии и бригады. От ударов с воздуха мегаполис надежно прикрывают части противоракетной и противовоздушной обороны.

В угрожаемый период части и соединения за счет призыва резервистов доукомплектовывают по штатам военного времени. А с баз хранения доставляют технику, на которой им предстоит воевать

Время от времени их тоже поднимают по тревоге и приводят в полную боевую готовность. Как правило, все заканчивается электронными пусками ракет по условным воздушным целям.

Судя по опыту прошлых лет, к таким тренировкам командование привлекает более тысячи специалистов и несколько десятков комплексов ПВО и ПРО. По тревоге в том числе действуют расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300 и комплексов "Панцирь-С", а также дежурные смены радиолокационных станций различного радиуса действия.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
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Чтобы создать для них максимально сложную обстановку, используют мобильные постановщики помех.

Напомним, что вокруг российской столицы военные создали глубоко эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Ее высокую надежность в том числе гарантируют несколько полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Они базируются вокруг мегаполиса и прикрывают его небо со всех сторон.

На сегодняшний день С-400 - самое эффективное в мире средство поражения стратегической и тактической авиации и баллистических ракет. А сами "четырехсотки", в свою очередь, прикрывают от ударов зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

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