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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Банки заключили договоры на миллиард по программе дальневосточной ипотеки

Текст: Ольга Игнатова

За первый месяц реализации программы "Дальневосточная ипотека" уже заключены кредитные договоры на 1,1 млрд рублей.

Фото: iStock
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Пока прием заявок и выдачу кредитов ведут 5 банков: банк "ДОМ.РФ", Азиатско-Тихоокеанский банк, ВТБ, Сбербанк, Дальневосточный банк. Эти банки выдали более 300 кредитов. Средняя сумма займа составила 3,59 млн рублей. А всего поступило уже более 4,3 тысячи заявок от желающих приобрести жилье под 2 процента годовых на Дальнем Востоке.

До конца февраля 2020 года в программу войдут еще 9 банков: "Открытие", банки "Восточный", "Долинск", Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк.

Экономика Недвижимость Ипотека ДФО

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