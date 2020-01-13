Банки заключили договоры на миллиард по программе дальневосточной ипотеки

За первый месяц реализации программы "Дальневосточная ипотека" уже заключены кредитные договоры на 1,1 млрд рублей.

Пока прием заявок и выдачу кредитов ведут 5 банков: банк "ДОМ.РФ", Азиатско-Тихоокеанский банк, ВТБ, Сбербанк, Дальневосточный банк. Эти банки выдали более 300 кредитов. Средняя сумма займа составила 3,59 млн рублей. А всего поступило уже более 4,3 тысячи заявок от желающих приобрести жилье под 2 процента годовых на Дальнем Востоке.

До конца февраля 2020 года в программу войдут еще 9 банков: "Открытие", банки "Восточный", "Долинск", Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк.