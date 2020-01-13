В Хабаровском крае в интернате для престарелых отравились 10 человек

В интернате для престарелых и инвалидов Солнечного района Хабаровского края 10 человек заболели острым гастроэнтеритом.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, все пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Под наблюдением врачей находятся более 100 подопечных и работников интерната. Во всех социальных учреждениях края объявлен карантин, так как поставщики продуктов снабжают сразу несколько подобных домов для пожилых людей. Министерством социальной защиты населения проводится служебная проверка.

В свою очередь региональное следственное управление СК РФ выясняет, было ли нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей (статья 236 УК РФ).