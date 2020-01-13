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13.01.2020 09:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке вынесен приговор экс-начальнику уголовного розыска

Текст: Анна Бондаренко

Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего начальника уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев в колонии-поселении, сообщает ТАСС, ссылаясь на полученную в суде информацию.

Андрей Миляев был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями 30 июля 2019 года. Позже статья была переквалифицирована. Во время следствия Миляев был уволен из правоохранительных органов.

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Дело по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение полномочий" рассматривалось в особом порядке - обвиняемый полностью признал вину в расчете на смягчение приговора.

Как выяснило следствие, экс-начальник уголовного розыска информировал знакомого частного предпринимателя, работающего в лесной сфере, о планирующихся правоохранителями проверках, за что получал деньги. За 2018 и 2019 году сумма превысила пять миллионов рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу, апелляцию на него представила прокуратура.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Преступления правоохранителей

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