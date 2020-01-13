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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье на газопроводе произошел выброс сероводорода

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

Выброс сероводорода произошел в понедельник на нефтегазопроводе в Оренбургском районе. Эксперты зафиксировали превышение ПДК по сероводороду в шесть раз.

Как сообщило Главное управление МЧС по региону, автоматические датчики загазованности сработали сегодня в районе населенного пункта Бердянка.

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На место происшествия выехали мобильные группы Экологической службы Оренбургской области и передвижной лаборатории "Газпромнефть Оренбург".

- Передвижной лабораторией во время обследования территории на трассе "Оренбург-Беляевка" в районе 39-го километра между населенными пунктами Казачий и Самородово зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 6 раз, - уточнили в ведомстве.

Причиной ЧП на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения стала разгерметизация трубопровода на выкидной линии от скважины до входного коллектора. Сейчас проведено отсечение аварийного участка нефтепровода, ведутся аварийно-восстановительные работы. Последствия аварии устраняют 25 человек и 12 единиц техники, в том числе девять сотрудников и две единицы техники - от МЧС по Оренбургской области.

Обращений населения в медучреждения области из-за отравления сероводородом не зафиксировано.
 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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