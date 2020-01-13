В Оренбуржье на газопроводе произошел выброс сероводорода

Выброс сероводорода произошел в понедельник на нефтегазопроводе в Оренбургском районе. Эксперты зафиксировали превышение ПДК по сероводороду в шесть раз.

Как сообщило Главное управление МЧС по региону, автоматические датчики загазованности сработали сегодня в районе населенного пункта Бердянка.

На место происшествия выехали мобильные группы Экологической службы Оренбургской области и передвижной лаборатории "Газпромнефть Оренбург".

- Передвижной лабораторией во время обследования территории на трассе "Оренбург-Беляевка" в районе 39-го километра между населенными пунктами Казачий и Самородово зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 6 раз, - уточнили в ведомстве.

Причиной ЧП на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения стала разгерметизация трубопровода на выкидной линии от скважины до входного коллектора. Сейчас проведено отсечение аварийного участка нефтепровода, ведутся аварийно-восстановительные работы. Последствия аварии устраняют 25 человек и 12 единиц техники, в том числе девять сотрудников и две единицы техники - от МЧС по Оренбургской области.

Обращений населения в медучреждения области из-за отравления сероводородом не зафиксировано.

