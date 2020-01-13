СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев

Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.

10 января в поселке Затон местные жители обнаружили сожженный автомобиль, внутри которого находились останки двух человек.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ - "Умышленное убийство двух лиц", - сообщает СУ СК по Алтайскому краю. - Преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в кратчайшие сроки.

По предварительным данным, два жителя Барнаула приехали в село Бобровка к знакомому. По всей видимости, не с добрыми намерениями. Возникла ссора, и хозяин расстрелял гостей из огнестрельного оружия. Затем сельчанин переложил их тела на заднее сиденье автомобиля и выехал в поселок Затон, где поджег транспортное средство.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.