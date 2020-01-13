В Иркутске начали проверку по факту сброса сточных вод в Ангару

Западно-Байкальская природоохранная прокуратура выясняет обстоятельства появления сточных вод в реке Ангара в городе Иркутске. О начавшейся проверке сообщили в правительстве Иркутской области.

Основанием для проверки стало появившееся в социальных сетях видео. На нем видно, как в реку производится сброс жидкости неизвестного происхождения. По информации автора видео произошло это в районе улицы Курганская в поселке Боково Ленинского района города.

Как сообщили в службе по охране природы и озера Байкал, специалистами ведомства и Роспотребнадзора уже проводится забор пробы воды в месте, где был зафиксирован сброс. По результатам, будет дана оценка влияния попавших веществ на экологическое состояние реки. Кроме того, надзорные органы выясняют источник сброса сточных вод.

Так же областные власти намерены определить все хозяйствующие субъекты, которые производят сброс сточных вод в Ангару. "Контроль за их деятельностью будет усилен, чтобы исключить негативное влияние на экосистему", - сообщили в пресс-службе правительства региона.