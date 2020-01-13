На Кубани козы спасли заблудившегося в лесу пенсионера

В Апшеронском районе Кубани спасатели помогли разыскать потерявшегося в лесу пенсионера - пожилой мужчина отправился пасти стадо коз и не вернулся домой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "Кубань-СПАС".

Выяснилось, что 79-летний житель предгорного города Хадыженска ушел в окрестный лес пасти коз утром 10 января. К сумеркам он не вернулся, и родственники стали искать его собственными силами. На следующий день жена пенсионера позвонила в экстренные службы.

"Спасатели прочесали ближайший лесной массив и спустя два часа на дороге обнаружили пенсионера с козами. Мужчина весь промок, в обуви хлюпала вода", - рассказали в ведомстве.

Пенсионеру дали горячий чай, обогрели и отвезли домой. Всех коз тоже отогнали на хозяйский двор. Пенсионер позже признался, что именно они его спасли от мороза ночью. Животные обступили его и не дали замерзнуть. Сейчас мужчина в полном порядке.