В Евпатории десятки людей эвакуировали из-за горящей "японской бани"

Сегодня утром в Евпатории спасатели эвакуировали почти 60 человек из горящего здания гостиницы и СПА-комплекса "Озеро сновидений". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

По данным спасателей, пожар случился ранним утром - сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 6.05. Очагом возгорания стала деревянное сооружение, так называемая "японская баня", находившаяся в цоколе СПА-комплекса.

Пламя охватило небольшую площадь - всего около трех квадратных метров. Но из полуподвального помещения задымление распространилось по всему зданию. Спасателям пришлось эвакуировать 55 клиентов гостиницы и СПА-комплекса и четверых сотрудников заведения. В 6.27 пожар был потушен. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным МЧС, за последние сутки в Крыму произошло семь пожаров. В том числе сгорело двухэтажное деревянное здание на горном плато Ай-Петри. Стоит отметить, что с начала года в Крыму произошло уже 69 пожаров, на которых погибли девять человек. Спасено из огня шесть человек.