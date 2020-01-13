В Сочи на фестиваль "КиВиН-2020" приехали более 500 команд

В Сочи сегодня начался 31-й Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2020", который будет проходить до 25 января. Об этом сообщается на официальном сайте КВН.

Уже вчера в отеле "Жемчужина", где поселилась основная масса кавээнщиков, царила оживленная атмосфера. В олимпийскую столицу приехали почти пять тысяч молодых юмористов, представляющие более 500 команд.

По словам заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгения Бардижа, в этом году в "КиВиНе" примут участие 33 кубанские команды, что является абсолютным рекордом. Среди фаворитов нового сезона минимум две команды из Краснодарского края - "Планета Сочи" и "Русская дорога" из Армавира.

Кстати, Евгений Бардиж - известный краснодарский кавээнщик, участник команды "БАК - Соучастники", в составе которой он стал чемпионом Высшей лиги КВН, а также директор команды "НАТЕ" и Брюховецкой лиги КВН.

Сегодня стартует отборочный этап. Во второй тур пройдут около 70 участников. Лучшие из них выступят на гала-концерте, который состоится 23 января на сцене Зимнего театра.

На Кубани действую сразу четыре официальные лиги КВН: Брюховецкая, Армавир, Новороссийск и Центральная Краснодарская лига КВН.