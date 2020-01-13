Челябинский детсад проверят из-за вспышки кишечной инфекции

В Челябинске организована доследственная проверка вспышки кишечной инфекции в одном из детских садов Калининского района. Количество госпитализированных уточняется, сообщили в следственном управлении СК региона.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, речь идет о массовом заболевании воспитанников детского сада № 444. Информация о вспышке острой кишечной инфекции среди воспитанников учреждения поступила в ведомство 11 января. Организовано санитарно-эпидемиологическое расследование, в рамках которого специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. В том числе дезинфекцию помещений детсада, активное выявление больных, наблюдение за контактными, замена бригады работников пищеблока.

- С целью установления источника инфекции проводятся лабораторные исследования материала от больных, сотрудников пищеблока, смывов, проб готовой продукции, воды, дезинфицирующих средств, - пояснили в Роспотребнадзоре.