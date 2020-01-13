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13.01.2020,  
11:45
Текст:  Татьяна Воробьева

Танковая дивизия на Урале получит модернизированные Т-72Б3М

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Партию из трех десятков модернизированных танков Т-72Б3М получит в этом году дивизия, которая дислоцируется в Челябинской области, сообщает сегодня пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Новые версии боевых машин обладают более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, также улучшен комплекс вооружения, прицеливания и управления. Например, автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора.

"Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе", - подчеркнули в ЦВО.

Когда техника поступит в части, экипажи танковых подразделений освоят ее на занятиях по вождению и на боевых стрельбах.

Напомним, танковая дивизия, сформированная в Челябинской и Свердловской областях в конце 2016 года, имеет на вооружении танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

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