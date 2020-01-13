СМИ сообщили о нештатной ситуации на японской АЭС "Иката"

Серьезный сбой произошел в воскресенье на АЭС "Иката", расположенной на острове Сикоку, во время подготовки к плановому извлечению отработавших топливных стержней.

По данным агентства Kyodo, специалистам не удалось в штатном режиме поднять верхнюю часть устройства, которое фиксирует топливные сборки в реакторе. Работы временно приостановлены. Руководство АЭС утверждает, что утечки радиации или опасных повреждений нет, пишет ТАСС.

Сейчас два энергоблока станции находятся в состоянии демонтажа. Однако третий реактор возобновил работу осенью 2018 года. "Иката" является единственной в Японии АЭС, которая использует смешанное ураново-плутониевое топливо МОКС. Его извлечение из реактора проводится в стране впервые. Теперь график этого процесса будет нарушен.