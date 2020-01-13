"Тамбов" намерен пригласить Жиркова, если сохранит место в РПЛ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что его клуб намерен пригласить защитника "Зенита" Юрия Жиркова.

Юрий Жирков начинал свой путь в футбол именно в "Тамбове". До 2003 года он выступал за местный "Спартак", после чего в его карьере были московский ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи", столичное "Динамо", а с 2016 года выходит на поле в составе "Зенита". Действующий контракт футболиста с петербургским клубом истекает летом.

"Конечно, мы хотим видеть Юру. Он свой, тамбовский парень. Но мы тоже понимаем, что у него очень хорошие составляющие, хороший этап в карьере. Помимо нас, у него будут много клубов, которые захотят его заполучить. И условия они дадут лучше наших", - сказал Худяков "РБ-Спорт".

По словам одного из руководителей команды, предложение игроку будут делать летом, при условии, что "Тамбов" сохранит место в РПЛ.

"Сейчас что-то предлагать неправильно и некорректно. Когда поймем, где мы продолжим играть, тогда и будем решать вопросы комплектования команды. Все-таки Юрий - игрок РПЛ, а не ФНЛ", - сказал он.