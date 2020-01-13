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13.01.2020 10:56
Рубрика: Общество

Умер режиссер Константин Бромберг

Текст: Сусанна Альперина
В Детройте на 81 году жизни умер Константин Леонидович Бромберг - режиссер легендарных "Чародеев", "Приключений Электроника" и других фильмов.
Фото: youtube.com/milfUA303* Фото: youtube.com/milfUA303*
Фото: youtube.com/milfUA303*

Бромберга не стало 10 января, но в российские СМИ эта информация пришла с опозданием - сообщили лишь сегодня. Поскольку на фильмах Бромберга выросло не одно поколение советских и российских людей, уход талантливого творца активно обсуждается в соцсетях. Американский продюсер Майкл Файнштейн пишет на своей странице в Facebook, что одним из главных фильмов Бромберга был документальный - о Мейерхольде - и что в России его не видели. Также - о том, что Бромберг хотел сделать американскую версию "Электроника", "долго пробивал сценарий, мечтал и о российском современном продолжении, летал, навещал больного Караченцова...". Режиссер, писатель и сценарист Михаил Идов написал на своей странице в Facebook следующее:

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника". Не видел пока ни одного сообщения об этом в прессе - ну вот напишу хоть тут; как-никак часть истории российского кино. Мои родители с ним довольно плотно общались вплоть до последних дней; сам я его видел только пару раз в девяностых, когда еще жил у них в Детройте. В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров (кстати, идея эта, как я только сейчас понимаю, была вовсе не бредовой - см. все эти мультимедийные выставки с видеомэппингом, гастролирующие по всему миру). Не знаю, осилит ли какое-нибудь из грядущих поколений "Электроника", но советский Gen-X он впечатлил изрядно - наряду с "Гостьей из будущего" даже отчасти сформировав поколенческие сексуальные предпочтения в стране, лишенной доступа к принцессе Лее в золотом бикини. Так что спасибо как минимум за это. Заканчивать этот пост ссылкой на песню "Крылатые качели" было бы чересчур мелодраматично - тем более что у многих из вас она уже заиграла в голове, как только я ее упомянул".

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