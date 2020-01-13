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13.01.2020,  
16:00
Текст:  Алексей Моисеев

Усилить защиту: представлен новый вариант модернизации Т-72Б

Военные Узбекистана решили усилить защиту находящихся на вооружении основных боевых танков Т-72. В появившихся в Сети фотоматериалах с проходящей в Ташкенте выставки военной техники, посвященной Дню защитника Отечества, как раз можно увидеть модернизируемую боевую машину.

На башне установили встроенную динамическую защиту, очень похожую на ту, что применяется на части экспортных Т-90С. Такая "реактивная броня" нейтрализует не только кумулятивные снаряды, боевые части противотанковых управляемых ракет и реактивные гранат, но и подкалиберные боеприпасы.

Корма укреплена решетчатыми противокумулятивными экранами.

В то же время на верхней лобовой детали корпуса мы видим навесной "Контакт-1".

Прицелы наводчика-оператора и прибор наблюдения командира пока остались прежними.

Фото: Татьяна Кавцевич / ТАСС
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Доработаны надгусеничные полки, которые стали более надежными и защищенными. Сами же гусеничные ленты теперь такие же, как у Т-90С, Т-90А и Т-72Б3.

Ранее похожую модернизацию прошли более старые Т-62 и Т-64, на последних старые харьковские 700-сильные двигатели 5ТДФ стали заменять на российские В-84 мощностью 840 л. с.

Один из улучшенных Т-64 также представлен на выставке в столице Узбекистана.

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