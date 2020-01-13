Усилить защиту: представлен новый вариант модернизации Т-72Б

Узбекистан представил свои варианты модернизации основных боевых танков на выставке в Ташкенте. Фото: https://t.co/Sx8J2zDNmn pic.twitter.com/yeQsaCIBzO — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 13, 2020

На башне установили встроенную динамическую защиту, очень похожую на ту, что применяется на части экспортных Т-90С. Такая "реактивная броня" нейтрализует не только кумулятивные снаряды, боевые части противотанковых управляемых ракет и реактивные гранат, но и подкалиберные боеприпасы.

Корма укреплена решетчатыми противокумулятивными экранами.

В то же время на верхней лобовой детали корпуса мы видим навесной "Контакт-1".

Прицелы наводчика-оператора и прибор наблюдения командира пока остались прежними.

Доработаны надгусеничные полки, которые стали более надежными и защищенными. Сами же гусеничные ленты теперь такие же, как у Т-90С, Т-90А и Т-72Б3.

Ранее похожую модернизацию прошли более старые Т-62 и Т-64, на последних старые харьковские 700-сильные двигатели 5ТДФ стали заменять на российские В-84 мощностью 840 л. с.

Один из улучшенных Т-64 также представлен на выставке в столице Узбекистана.