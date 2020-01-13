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Рубрика: Власть

Опасность заметят издалека

Войска оснащают новыми приборами химразведки
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
В российскую армию начали массово поставлять новейшие приборы радиационной, химической и биологической защиты. Они помогут не только вовремя обнаружить смертоносную угрозу, но и спасти военных и гражданское население от оружия массового поражения противника.

Взять, к примеру, войсковой комплект химической разведки ПХРДД-3. Его уникальная конструкция и технологическая начинка позволяет обнаружить токсичные пары в приземном слое воздуха. Причем сделать это не в районе, пораженном вражескими ядовитыми газами и аэрозолями, а в 4 километрах от опасной зоны. Теперь военным химикам не надо посылать туда свои разведывательные машины, с риском для жизни солдат и офицеров брать в этих местах пробы земли, воды и воздуха, а затем тратить время на дегазацию техники и обработку снаряжения. Новейший прибор ПХРДД-3 позволяет проводить все необходимые в таких случаях операции дистанционно, прямо с пункта наблюдения.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Усилить защиту: представлен новый вариант модернизации Т-72Б

Как сообщили в минобороны, более 30 новых приборов уже получили подразделения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа, дислоцированные в Алтайском крае, Самарской и Свердловской областях.

В округ поставляют и современные автоматические газосигнализаторы ГСА-3. Они необходимы для определения в воздухе паров отравляющих веществ. Характеристики нового газоанализатора в пять раз превышают аналогичные показатели других приборов. Ошибки в его показаниях практически исключены.

Возможности военных химиков повысились и за счет использования новых переносных метеорологических приборов, которые в автоматическом режиме определяют атмосферное давление, температуру окружающего воздуха, почвы, скорость и направление горизонтального ветра. Все эти параметры учитываются при анализе результатов ядерного удара и другого оружия массового поражения. Без них, к примеру, не рассчитаешь, через какое время можно без опасности для личного состава пройти по району радиоактивного поражения местности.

Новейший прибор химической разведки ПХРДД-3 позволяет обнаружить токсичные пары в приземном слое воздуха. Причем сделать это можно на пункте наблюдения в 4 километрах от опасной зоны

Кстати, по словам командующего ЦВО Александра Лапина, в нынешнем году округ получит около 850 новых и модернизированных образцов вооружения и техники. В том числе 19 летательных аппаратов, 10 РЛС и 145 бронемашин. Так, дислоцированную в Челябинской области танковую дивизию усилят 30 модернизированными Т-72Б3М с улучшенным комплексом вооружения, прицеливания и управления. Для механика-водителя там установлены цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора. А броня танка усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт".

Лапин также сообщил, что в два полка ПВО округа направят четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Это, по мнению командующего, позволит значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Оружие XXI века

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