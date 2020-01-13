В Минтрансе прорабатывают продажу льготных билетов онлайн

Льготные категории россиян смогут бронировать и приобретать авиабилеты онлайн намного быстрее.

Как сообщает агентство ТАСС, Минтранс при участии Пенсионного фонда России (ПФР) и крупнейших авиаперевозчиков прорабатывает вопрос о продаже через интернет льготных авиабилетов с интеграцией информации о льготных категориях в Единой системе соцобеспечения.

По словам замглавы Минтранса России Александра Юрчика, в декабре состоялось совещание по вопросу организации онлайн-продаж субсидируемых перевозок льготным категориям граждан. Пенсионным фондом России предложено проработать вопрос подтверждения отнесения пассажира к льготной категории при бронировании авиационной пассажирской перевозки с применением Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Сейчас по такой системе продаются льготные железнодорожные билеты. Это упрощает их реализацию.

К 30 апреля 2020 года авиакомпании должны будут проверить наличие в ЕГИССО всей необходимой информации о льготниках, требуемой для подтверждения при бронировании авиабилетов.