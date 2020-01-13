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В Москве госпитализирован участник бойз-бэнда "Корни" Алексей Кабанов

Новости
    13.01.2020, 15:26
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Виноградов/ТАСС Фото: Сергей Виноградов/ТАСС
Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

36-летний участник некогда популярного российского бойз-бэнда "Корни" Алексей Кабанов госпитализирован в одну из московских клиник. О чем стало известно РЕН ТВ. При этом канал располагает сведениями, что музыкант обратился в медучреждение самостоятельно, так как "у него были проблемы с гортанью". На что врачи предложили певцу пройти полное обследование.

Фото: Компания СТВ/ ТАСС
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Канал не исключил, что Кабанову может потребоваться операция. При этом более углубленный характер недуга исполнителя не озвучен.

Алексей Кабанов родился 5 апреля 1983 года в Москве и с ранних лет проявлял музыкальность, исполняя русские народные песни в кругу семьи - согласно информации из открытых источников

В пять лет Алексей поступил в музыкальную школу на класс флейты, далее дважды принимал участие в конкурсах флейтистов Одинцовского района, на которых занимал вторые места. В тринадцать лет увлекся написанием музыки на синтезаторе. Поступил в Музыкальный колледж импровизационной музыки на класс вокала.

В 2002-м принял участие - и с успехом - в кастинге "Фабрики звезд 1", далее влившись в состав коллектива "Корни".

В 2009-м в составе проекта записал с Викторией Дайнеко саундтрек к фильму "Тариф новогодний".

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