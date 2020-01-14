"Барселона" объявила об отставке Вальверде

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Решение об отставке специалиста было принято по итогам заседания совета директоров клуба.

Накануне Вальверде встретился с руководством "Барселоны", где стороны договорились о прекращении сотрудничества. С персоналом и футболистами Эрнесто попрощается во вторник на клубной базе.

Одновременно с увольнением Вальверде "Барселона" объявила о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника "Бетиса" Кике Сетьена. Контракт с ним подписан до 2022 года. Дебют Сетьена у руля "сине-гранатовых" состоится в воскресенье, когда в матче чемпионата Испании каталонцы примут "Гранаду".

Напомним, что Вальверде возглавил "Барселону" в мае 2017 года. При нем "сине-гранатовые" дважды выигрывали первенство страны, и по разу брали Кубок и Суперкубок Испании.