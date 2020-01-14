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14.01.2020 21:15
Рубрика: Власть

Шпион прилетел

Дрон-разведчик США засекли у наших границ
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
Средства ПВО, прикрывающие воздушное пространство России на северо-западном направлении, зафиксировали первый в этом году разведывательный рейд вблизи наших границ стратегического разведывательного беспилотника США RQ-4A Global Hawk.

По данным из открытых источников, он вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Маршрут дрона сначала проходил над Францией и Германией. К нашей границе он подошел со стороны литовской Клайпеды и с высоты около 16 километров в течение шестнадцати часов пытался "сканировать" территорию сразу трех областей РФ - Калининградской, Псковской и Ленинградской - и северо-западные районы Беларуси.

Фото: ФСБ РФ
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Близко к нашим рубежам RQ-4A не подходил - держался от них на удалении от 35 до 55 км. Расстояние приличное, однако, зная возможности Global Hawk, нетрудно догадаться, что его вполне хватает для сбора развединформации. Если, конечно, этому не противодействуют наши средства радиоэлектронной борьбы. А они-то как раз работали на полную мощность.

Для тех, кто не в курсе: RQ-4A при полете на больших высотах способен производить обзор местности на глубину более 200 км, вести разведку точечных целей и через спутниковый канал связи передавать информацию американскому командованию в реальном масштабе времени.

Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, Global Hawk в состоянии патрулировать небо в течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тысяч метров, то есть фактически в стратосферу. При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, разрешающая способность получаемых изображений с беспилотника составляет 1 метр.

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Эти способности дрона американцы упорно пытаются использовать для шпионских рейдов у границ РФ. К примеру, на Балтике RQ-4A в последний раз был замечен 30 декабря. Только в прошлом году Global Hawk десятки раз фиксировали вблизи Крыма, неподалеку от нашей авиабазы в Хмеймиме и сирийского порта Тартус, а также у дальневосточных берегов России. Нередко этот беспилотник используют вместе с самолетом радиоэлектронной разведки RC-135V и патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon.

Последний, кстати, на этой неделе российские средства ПВО засекли на некотором удалении от наших военных объектов в Сирии.

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