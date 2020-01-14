Две шайбы Александра Овечкина принесли победу "Вашингтону" в матче против "Каролины" - 2:0. Голкипер "столичных" Илья Самсонов впервые в карьере отыграл на ноль.

Этого матча поклонники "Вашингтона" и Александра Овечкина ждали с нетерпением. Капитан "столичных" сумел обойти другу легенду НХЛ - финна Теему Селянне по голам в регулярном чемпионате НХЛ.

Судьба матча против "Каролины" решилась уже в первом периоде. На 12-й минуте игроки "Каролины" позволили Овечкину выкатиться к воротам, и расплата за ошибку не заставила себя долго ждать.

В конце стартовой 20-минутки Овечкин в фирменном стиле реализовал большинство. Благодаря этому дублю на счету Александра Великого стало 686 голов в регулярном чемпионате НХЛ, и он опередил Селянне, который остановился на отметке 684 шайбы. Теперь Овечкин находится на 11-й строчке в истории Лиги по голам в регулярке.

Финн, кстати, тепло поздравил россиянина в видеообращении. "Поздравляю тебя с тем, что обошел меня в списке снайперов НХЛ. Ты забьешь еще много голов. Продолжай наслаждаться. Желаю всего наилучшего", - сказал легендарный финн.

От идущего десятым Марио Лемье Овечкина отделяют всего четыре шайбы. Очевидно, что россиянин до конца нынешнего сезона точно попадет в десятку лучших.

Был в матче против "Каролины" и еще один повод для радости. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов впервые в карьере смог одержать "сухую" победу. Самсонов отразил 23 броска и стал первой звездой встречи.