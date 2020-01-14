Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России

В России создают гравитационную систему для военной техники. Она будет независима от спутниковой системы навигации. Для определения координат объекта космическая геолокация не потребуется.

Поэтому определение местоположения объекта теперь не будет связано ни с защищенностью от помех, ни от воздействия объектов радиоэлектронной борьбы, ни от погоды и магнитных аномалий, которые нарушают канал связи. Об этом пишет еженедельник "Звезда". И добавляет, что гравитационная система навигации не годится для гражданского использования.

Она основана на подробнейшей карте силы притяжения, воздействующей на любое материальное тело, а также на центробежной силе, связанной с вращением Земли. Вместе эти два разнонаправленных вектора дают силу тяжести, которая неравномерна в каждой точке поверхности. Микроколебания силы тяжести можно картографировать, привязав к конкретному маршруту. За счет этого высокоточное оружие, например, крылатая ракета, найдет свой путь даже при отключенной системе спутниковой навигации.

Гравитационная навигация будет незаменима для подводных лодок и других особых видов техники. Для баллистических ракет, определяющих свой путь в верхней точке траектории по карте звездного неба, данный метод может быть вспомогательным. Однако, как пишет издание, микроизменения силы тяжести в каждой точке поверхности надо постоянно уточнять.