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14.01.2020,  
11:57
Текст:  Светлана Цыганкова

Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В России создают гравитационную систему для военной техники. Она будет независима от спутниковой системы навигации. Для определения координат объекта космическая геолокация не потребуется.

Фото: youtube.com
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Поэтому определение местоположения объекта теперь не будет связано ни с защищенностью от помех, ни от воздействия объектов радиоэлектронной борьбы, ни от погоды и магнитных аномалий, которые нарушают канал связи. Об этом пишет еженедельник "Звезда". И добавляет, что гравитационная система навигации не годится для гражданского использования.

Она основана на подробнейшей карте силы притяжения, воздействующей на любое материальное тело, а также на центробежной силе, связанной с вращением Земли. Вместе эти два разнонаправленных вектора дают силу тяжести, которая неравномерна в каждой точке поверхности. Микроколебания силы тяжести можно картографировать, привязав к конкретному маршруту. За счет этого высокоточное оружие, например, крылатая ракета, найдет свой путь даже при отключенной системе спутниковой навигации.

Гравитационная навигация будет незаменима для подводных лодок и других особых видов техники. Для баллистических ракет, определяющих свой путь в верхней точке траектории по карте звездного неба, данный метод может быть вспомогательным. Однако, как пишет издание, микроизменения силы тяжести в каждой точке поверхности надо постоянно уточнять.

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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