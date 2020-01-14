"Летающие танки": впервые замечены Ми-24 с символикой ВВС Египта

На состоявшихся в Египте широкомасштабных маневрах Qadir 2020 впервые были замечены боевые вертолеты Ми-24. "Летающие танки" оказывали непосредственную огневую поддержку наземным войскам.

Появление "двадцать четвертых" с опознавательными знаками военно-воздушных сил этой страны удивило многих военных экспертов, так как о принятии на вооружение этих винтокрылых машин военно-воздушными силами АРЕ не сообщалось.

Ранее эти "вертушки" время от времени мелькали у египтян, в том числе фиксировались на спутниковых фотографиях. Считалось, что вертолеты, доставленные из Объединенных Арабских Эмиратов, предназначались для Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара. В соседней стране они активно применяются в ходе боевых действий, а пилоты ЛНА проходили подготовку именно в Египте.

Запечатленные на фотографиях Ми-24 относятся к модификации "В". Они вооружены 12,7-мм пулеметами ЯкБ, имеющими четыре ствола.

Для борьбы с бронетехникой используются управляемые противотанковые "Штурм-В". Также могут применяться неуправляемые ракеты различных типов, бомбы, в том числе весом до 500 кг. Нормальный взлетный вес - 11 200 кг. Практический потолок - до 4 500 м. Максимальная скорость - 320 км/ч. Боевая дальность - около 600 км. Экипаж - 2 человека.

Вооруженные силы Египта также эксплуатируют американские АН-64D и российские Ка-52. Они недавно применялись совместно в ходе учений в Средиземном море.