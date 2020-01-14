Матвиенко высказалась за расширение контроля прокуратуры за следствием

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за расширение полномочий прокуратуры по контролю за следствием на всех этапах.

"В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства. Для Совета Федерации это приоритет", - приводит ТАСС слова спикера СФ, сказанные на торжественном собрании в Генпрокуратуре в связи с Днем работника прокуратуры.

"Вы знаете, что Совет Федерации является сторонником расширения прав прокуратуры, контроля прокуратуры на всех этапах следствия", - отметила она.

В наступившем году сенаторы планируют вместе с органами прокуратуры "продвигать дальше" ряд вопросов, в том числе "ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия и целый ряд других", сказала Валентина Матвиенко.

Агентство напоминает, что в начале декабря 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что в России разрабатывается новая редакция закона о прокуратуре.