Матвиенко высказалась за расширение контроля прокуратуры за следствием

"В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства. Для Совета Федерации это приоритет", - приводит ТАСС слова спикера СФ, сказанные на торжественном собрании в Генпрокуратуре в связи с Днем работника прокуратуры.
"Вы знаете, что Совет Федерации является сторонником расширения прав прокуратуры, контроля прокуратуры на всех этапах следствия", - отметила она.
В наступившем году сенаторы планируют вместе с органами прокуратуры "продвигать дальше" ряд вопросов, в том числе "ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия и целый ряд других", сказала Валентина Матвиенко.
Агентство напоминает, что в начале декабря 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что в России разрабатывается новая редакция закона о прокуратуре.