Начало работать бесплатное мобильное приложение для обучения РКИ

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при поддержке Министерства просвещения России запустила бесплатное мобильное приложение для обучения РКИ. Ноу-хау разработчики назвали "Talk2Russia" ("Говори с Россией"), и оно стало еще одним шагом в цифровизации обучения русскому языку. Новый ресурс для молодых и перспективных иностранцев содержит задания и упражнения различных уровней владения русским, сообщает сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы.

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