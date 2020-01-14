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14.01.2020 11:32
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Начало работать бесплатное мобильное приложение для обучения РКИ

Текст: Елена Кухтенкова
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при поддержке Министерства просвещения России запустила бесплатное мобильное приложение для обучения РКИ. Ноу-хау разработчики назвали "Talk2Russia" ("Говори с Россией"), и оно стало еще одним шагом в цифровизации обучения русскому языку. Новый ресурс для молодых и перспективных иностранцев содержит задания и упражнения различных уровней владения русским, сообщает сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Очень удобно, что актуальное приложение содержит легкую для любого пользователя и доступную форму изложения правил и законов языка, что позволяет обучаться самостоятельно или использовать ресурс в качестве практической помощи в системе курсового обучения.

Фото: iStock
В Папуа-Новой Гвинее открылся Кабинет русского языка

По словам разработчиков, платформа предназначена, прежде всего, для специалистов в различных сферах, которые изучают русский язык по рабочей необходимости. Посредством работы с ресурсом учащийся узнает много слов и выражений, постоянно пополняя лексический багаж.

К слову, приложение включает три раздела. Вводно-фонетический курс даст возможность пользователю самостоятельно разучить русский алфавит и познакомиться с правилами чтения и произношения. Курс элементарного уровня даст знания о лексике и научит составлять грамматические конструкции. А курс базового уровня позволит повысить языковые компетенции.

Общество Образование

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