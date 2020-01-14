Начало работать бесплатное мобильное приложение для обучения РКИ

Очень удобно, что актуальное приложение содержит легкую для любого пользователя и доступную форму изложения правил и законов языка, что позволяет обучаться самостоятельно или использовать ресурс в качестве практической помощи в системе курсового обучения.
По словам разработчиков, платформа предназначена, прежде всего, для специалистов в различных сферах, которые изучают русский язык по рабочей необходимости. Посредством работы с ресурсом учащийся узнает много слов и выражений, постоянно пополняя лексический багаж.
К слову, приложение включает три раздела. Вводно-фонетический курс даст возможность пользователю самостоятельно разучить русский алфавит и познакомиться с правилами чтения и произношения. Курс элементарного уровня даст знания о лексике и научит составлять грамматические конструкции. А курс базового уровня позволит повысить языковые компетенции.