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14.01.2020 16:24
Рубрика: В мире

Новое испанское правительство оказалось самым большим в ЕС

Текст: Юрий Когалов

Созданное по итогам прошедших в ноябре парламентских выборов правительство Испании оказалось самым большим в Европейском союзе. Как подсчитала El Mundo, пиренейское королевство делит со Швецией первое место, в обеих странах в кабинет министров помимо председателя входит по 22 человека. Правда, в скандинавском королевстве, в отличие от Испании, всего 11 министерств, и в одном ведомстве могут уживаться до трех министров, делящих между собой обязанности.

Фото: REUTERS/Jon Nazca
В Испании появится первое коалиционное правительство

По количественному показателю к лидерам ближе всего расположились Великобритания (21) и Хорватия (20). А вот на Кипре и в Венгрии, находящихся на противоположном конце списка, для управления страной нужно в два раза меньше людей, там в правительство входит лишь по 11 министров. В большинстве остальных членов ЕС кабин состоит из 14-18 человек.

Такая масштабность в Испании объясняется тем, что впервые за последние 80 лет в стране было создано коалиционное правительство. Чтобы удовлетворить пожелания своих партнеров из партии "Унидас Подемос" социалисты, получившие большинство на выборах, создали несколько новых министерств (хотя еще при консерваторе Мариано Рахое, ушедшем в отставку в 2018 году, министерских портфелей было всего 13). Впервые в современной истории в правительстве оказалось четыре вице-премьера. Только при Адольфо Суаресе (1977-1978) и Хосе Луисе Родригесе Сапатеро (2008-2011) их было три, все остальные председатели правительства обходились лишь одним-двумя заместителями. Кстати, в ЕС больше вице-премьеров лишь в Словении, их там пять - по одному на каждого члена коалиции.

Расширился в Испании и список госсекретарей. Теперь их 31, тоже рекордный показатель. А ведь 40 лет назад, при Адольфо Суаресе, достаточно было лишь шести.

Все это предполагает серьезное увеличение расходов, ведь каждому чиновнику высшего ранга положено еще по несколько советников и помощников. И каждому надо платить немаленькую зарплату. Сами министры будут получать по 73 тысячи евро в год (77,9 тысячи - вице-премьеры, 83 тысячи - глава правительства). Интересно, что это не предел, госсекретари, генеральные директора различных ведомств могут зарабатывать от 92 до 115 тысяч евро в год.

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