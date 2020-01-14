Панарин набрал пять очков в нью-йоркском дерби

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал героем матча против "Нью-Йорк Айлендерс" - 6:2. На счету россиянина две заброшенных шайбы и три голевые передачи.

В противостоянии двух команд из Нью-Йорка лицом к лицу сошлись два российских голкипера - Александр Георгиев из "Рейнджерс" и Семен Варламов, выступающий за "Айлендерс".

Островитяне сумели распечатать ворота Георгиева уже на 18-й секунде встречи. Отличился Джордан Эберле. Но еще до перерыва "Рейнджерс" стараниями Йеспера Фаста, которому ассистировал Панарин, смогли отыграться.

Во втором периоде в воротах Варламова побывали еще две шайбы. Крис Крайдер и Адам Фокс забивали при непосредственном участии Панарина. В дебюте третьего периода отличился уже сам лидер "рейнджеров", переигравший голкипера "островитян".

Спустя восемь минут десятый номер "Рейнджерс" оформил дубль, забросив 26-ю в сезоне шайбу.

Довести матч до победы хозяева смогли благодаря голу Якоба Троубы. И даже гол Брока Нельсона не испортил настроение фанатам "Рейнджерс" - победа 6:2.