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14.01.2020,  
15:17
Текст:  Алексей Брусилов

Пользуются спросом: российские тягачи хорошо зарекомендовали себя в Ираке

Тягачи КамАЗ-65225 российского производства активно применяются в иракской армии для транспортировки различной техники.

Первая информация о поставках автомобилей из Набережных Челнов вооруженным силам данного ближневосточного государства была обнародована в марте 2018 года.

Тогда предполагалось, что такие автомобили с тралами будут служить для переброски основных боевых танков Т-90С и боевых машин пехоты БМП-3, которые также стали поступать в иракские бронетанковые войска.

Однако в настоящее время, судя по появляющимся в Сети фотоматериалам, их применяют гораздо шире. Например, они перевозят тяжелые, весом в несколько десятков тонн, бульдозеры и БМП-1.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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Сообщалось, что российскими тягачами частично заменили транспортные средства аналогичного предназначения западного производства.

На полноприводный трехосный КамАЗ-65225 установлен V-образный дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 400 л. с. Полная масса автопоезда может превышать 80 000 кг. Максимальная скорость по шоссе доходит до 80 км/ч. Емкость топливного бака - 500 литров.

В иракской армии также применяются КамАЗы модели 6560 с колесной формулой 8х8. Они используются в зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1" и состоят на вооружении подразделений противовоздушной обороны.

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