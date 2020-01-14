Пользуются спросом: российские тягачи хорошо зарекомендовали себя в Ираке

KamAZ-65225 Kirkuk-Iraq (29-12-2019) pic.twitter.com/4RwWwRvyay— Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) January 14, 2020
Первая информация о поставках автомобилей из Набережных Челнов вооруженным силам данного ближневосточного государства была обнародована в марте 2018 года.
Тогда предполагалось, что такие автомобили с тралами будут служить для переброски основных боевых танков Т-90С и боевых машин пехоты БМП-3, которые также стали поступать в иракские бронетанковые войска.
Однако в настоящее время, судя по появляющимся в Сети фотоматериалам, их применяют гораздо шире. Например, они перевозят тяжелые, весом в несколько десятков тонн, бульдозеры и БМП-1.
Сообщалось, что российскими тягачами частично заменили транспортные средства аналогичного предназначения западного производства.
На полноприводный трехосный КамАЗ-65225 установлен V-образный дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 400 л. с. Полная масса автопоезда может превышать 80 000 кг. Максимальная скорость по шоссе доходит до 80 км/ч. Емкость топливного бака - 500 литров.
В иракской армии также применяются КамАЗы модели 6560 с колесной формулой 8х8. Они используются в зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1" и состоят на вооружении подразделений противовоздушной обороны.