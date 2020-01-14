Глава Минтруда назвал регионы, где особенно изменилась рождаемость

В течение прошлого года, с января по ноябрь, рост рождаемости отмечался только в трех регионах - Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии. Об этом рассказал в интервью "РГ" министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Он отметил, что самый заметный рост рождаемости произошел в столице - на 4,3 тысячи детей, или на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. А самое большое снижение рождаемости - в Московской области, почти на 10 тысяч за 11 месяцев, или на 13%.

"Мы сейчас ориентируемся не на абсолютное число рождений, а на рост суммарного коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину) или хотя бы его стабилизацию", - сказал министр.

В 2015 году он составил 1,777, а потом пошло снижение, которое сохраняется в настоящее время. По итогам 2017-го рождаемость снизилась почти на 11% по сравнению с 2016-м. В 2018-м - на 5%. В ушедшем году за 10 месяцев - на 7,5%.

"По итогам 2019 года суммарный коэффициент рождаемости будет примерно 1,5. В 2016-2018 годах снижение было связано еще и со стагнацией доходов населения", - добавил Максим Топилин.

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