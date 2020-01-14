Калужских школьников пригласили на рождественский праздник

Накануне Рождества Христова депутат городской думы города Калуги, председатель попечительского совета Центра для несовершеннолетних "Надежда" Александр Окунев организовал для воспитанников Центра праздничное мероприятие в городской детской библиотеке имени А.П.Гайдара.

Ребята были приглашены на информационно - познавательную лекцию о Калужском крае, его уникальных местах, о духовных традициях, чудотворных иконах и людях земли калужской. Особое впечатление на подростков произвел рассказ о необыкновенном месте в Козельском районе, так называемом урочище "Чертово городище", где согласно проведенным раскопкам уже в III-V веках существовало укрепленное славянское поселение. Все желающие смогли поучаствовать в фотосессии.

Мероприятие завершилось праздничным обедом в ресторане "Паб 102". Ребята почувствовали себя в теплой, домашней обстановке. Александр Окунев рассказал подросткам о ресторанном бизнесе, сфере услуг в области общественного питания, обсудил вопросы выбора профессии и предложил свою помощь в трудоустройстве.