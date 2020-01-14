В Москве утвердили 37 мест для крещенских купаний

В столице подготовили места для крещенских купаний. Так, в центре Москвы купель установят в Саду им. Баумана, а больше всего мест для купелей организовано в Новой Москве. Об этом "РГ" сообщили комплексе городского хозяйства столицы.

В начале купания перед каждой купелью священник совершит необходимый обряд. Окунуться можно будет с 18:00 18 января по 18:00 19 января. На время "работы" купелей рядом будут дежурить сотрудники "скорой помощи" - всего более 60 бригад, более 4 тысяч полицейских, а также 670 спасателей и волонтеров.

Как пояснили в комплексе городского хозяйства столицы, в этом году из-за теплой погоды организовано всего 37 площадок. Они оборудованы безопасным подходом и спусками к воде, рядом есть обогреваемые раздевалки. Ожидается, что в купании смогут принять участие более 200 тысяч человек.

Кстати, в список из 37 точек для крещенского купания попали несколько зон для летнего отдыха москвичей. Среди них - "Мещерское" на западе Москвы, "Тропарево" на юго-западе города и две зоны отдыха в Зеленограде на озере Школьном и Черном.

Места для крещенских купаний

ЦАО

Купель в Саду им. Н.Э. Баумана

СВАО

Дворцовый пруд

ВАО

Святое озеро

Терлецкие пруды

Красный пруд

Бабаевский пруд

Олений пруд

ЮАО

Борисовский пруд

Пруд Бекет

ЮЗАО

Пруд "Зеленка"

Большой Воронцовский пруд

Зона отдыха "Тропарево"

Черневский пруд

Пруд в деревне Захарьино

Пруд № 4 на территории санатория "Узкое"

ЗАО

Мещерский пруд

Москва-река в поселке Рублево

Москва-река ул. Большая Филевская д.40 А

Москва-река Филевский бульвар д.21

СЗАО

ПКиО "Северное Тушино"

Строгинская пойма

Малое бездонное озеро

ЗелАО

Озеро Черное

Озеро Школьное

ТиНАО

Купель в поселении Вороновское, село Покровское

Пруд в поселении Вороновское, река Лопасня

Купель в поселении Десеновское, вблизи деревни Евсеево

Купель в поселении Кленовское, деревня Товарищево

Пруд в поселении Кленовское, деревня Чернецкое

Пруд в поселении Краснопахорское, село Былово

Купель в поселении Михайлово-Ярцевское, поселок д/о Плесково

Пруд в поселке Мосрентген, Усадьба Троицкое

Купель в поселении Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка

Купель в поселении Роговское, деревня Васюнино

Река Десна, городской округТроицк

Купель в поселении Филимонковское, деревня Кнутово

Купель в поселении Щаповское, село Ознобишино