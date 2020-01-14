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14.01.2020 16:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве выберут подрядчиков для капремонта в жилых домах в 2020 году

Текст: Ирина Огилько

В Москве открыт первый предварительный отбор квалифицированных подрядных организаций, которые могут войти в реестр и выполнить работы по капремонту жилых домов в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта Москвы.

По данным пресс-службы, всего будет три предварительных отбора: по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и на проектирование и проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, относящихся к объектам культурного наследия. Подать заявку на участие в предотборе можно в течение 20 календарных дней, окончание приема - 10.00 4 февраля. "Результаты станут известны 18 февраля, - пояснили в пресс-службе. - Организации успешно прошедшие отбор, включим в единый реестр квалифицированных подрядных организаций на три года. В течение этого срока они могут участвовать в аукционах по капремонту домов".

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Для того, чтобы принять участие в отборе нужно подать заявку в электронном виде на Единую электронную торговую площадку. Так же подрядчик должен быть членом в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования; не попадать в реестр недобросовестных подрядчиков, иметь квалифицированную команду.

Напомним, что региональная программа капремонта в Москве началась с июля 2015 года. В программу вошли 28 241 дом площадью 258,1 млн кв. м, в которых запланирован ремонт 356,3 тысячи инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена 112 тысяч лифтов. В рамках программы в Москве был расширен обязательный список работ, проводимых в доме: так в московских домах ремонтируют системы дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, меняют мусоропровод, оконные блоки в местах общего пользования и ремонтируют подъезды.

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