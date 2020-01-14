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14.01.2020 23:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Один на всех

В регионе остался единственный убойный пункт для скота
Текст: Александр Ярошенко ("Российская газета", Амурская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
С 1 января этого года власти региона запретили забой скота на несертифицированных пунктах. Принимать бычков с личных подсобных хозяйств эти цеха не имеют права. Фермеры в панике. Пока в Приамурье только один сертифицированный убойный цех, куда можно привезти свою скотину, он находится в Белогорске.

- Я просто в отчаянии, не знаю, что делать! Единственная бойня, на которой разрешают производить забой скота в двухстах километрах. Там очередь как в царство Божие, - вздыхает Олег Сыпалов, фермер из Свободненского района.

Фото: Александр Кольбасов/ ТАСС
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В хозяйстве у Олега 120 голов крупного рогатого скота и годами технологически отлаженный мясной конвейер. Который остановился в один день.

- Мне только в середине декабря сказали, что с Нового года будут новые правила. Я срочно 30 голов забил, на других рука пока не поднялась, - сокрушается фермер.

Он единственный в районе, кто закупал скот в отдаленных деревнях, на подворьях, где в год выращивают всего по несколько бычков и свиней. Теперь все закупки прекращены.

Министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков убежден, что в сложившейся ситуации виноваты главы муниципальных образований. "Я весь год их уговаривал мотивировать людей кооперироваться и строить новые цеха забоя. Из областного бюджета мы готовы возвращать 90 процентов всех затрат. Но главы не хотели заниматься этими вопросами. Пришлось идти на крайние меры,- говорит Олег Турков.

Власти Приамурья обещают возместить часть затрат на постройку сертифицированных убойных цехов

В то же время глава Архаринского района Елена Манаева уверяет, что впервые услышала о новых "убойных" требованиях в ноябре прошлого года. За пару месяцев до тотального запрета.

- До этого никто даже словом не обмолвился. А нашему фермеру из села Касаткино до единственной бойни больше 300 километров скот везти. Кого он туда привезет? - недоумевает Елена Петровна.

Фото: РИА Новости
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Олег Турков предлагает господдержку для тех, кто решит объединить своих ЛПХ в кооперативы, чтобы совместно построить сертифицированные цеха. Но чтобы их построить, нужно время. Между тем уже сегодня в области стала дефицитом охлажденная говядина, свежей баранины просто не купить.

- Раньше чем через пару недель не приходите, - сказали мне на центральном рынке Благовещенска.

Между тем, в соседней Еврейской автономной области, которая в десять раз меньше Приамурья, давно и исправно работают 17 цехов по убою скота, которые соответствуют требованиям Таможенного регламента.

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