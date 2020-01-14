В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии

В ночь на 14 января произошел порыв на коллекторе подающей магистрали ТЭЦ-1, обеспечивающей подачу тепла в несколько районов Хабаровска. Без тепла остались более 1700 многоквартирных домов.

Как сообщили в краевом главке МЧС, оперативно была организована работа по переподключению потребителей. Теплоноситель не сливался.

Аварию на ТЭЦ-1 устраняют. Ведется подача теплоносителя по системе, повышается давление. Вскоре теплоэлектроцентраль заработает в штатном режиме. В течение дня управляющие компании будут принимать адресные заявки и отрабатывать их.