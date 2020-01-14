В Якутске командира самолета оштрафовали за сломанное шасси

Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении командира пассажирского самолета, по вине которого лайнер получил повреждения при посадке.

Суд оштрафовал летчика, обвиняемого по части 1 статьи 263 УК РФ, на 100 тысяч рублей, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 15 мая 2019 года. Следствие и суд установили, что командир самолета Ан-24РВ, выполнявшего рейс по маршруту Нюрба - Якутск с 29 пассажирами на борту, промахнулся с посадкой. Зону посадки ВПП лайнер перелетел на полтора километра. После приземления командир произвел интенсивное нажатие педалей тормоза основных стоек шасси. В результате такого торможения произошел разрыв авиашин с повреждением двух колес и двух тормозов.

Авиакомпании "Якутия" был причинен имущественный вред по неосторожности на сумму более 1,3 миллиона рублей, отметили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.