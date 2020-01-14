В Сахалинской области назначен новый министр ЖКХ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области возглавил Юрий Борисов, ранее возглавлявший отдел департамента стратегических проектов в Министерстве строительства РФ.

Новый руководитель имеет опыт аналитической работы и разработки проектов в области ЖКХ, что особенно важно в период проведения реформы обращения с твердыми бытовыми отходами, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Свою основную задачу Юрий Борисов видит в наведении порядка в этой сфере. Он считает, что необходимо создавать на островах современные полигоны, отработать вопросы раздельного сбора и сортировки ТКО.

"Очень важно сохранить и нарастить положительные результаты, которые уже были достигнуты в жилищно-коммунальной сфере островного региона", - подчеркнул министр.

К таким показателям он относит ремонт фасадов, сетей, дворов, обустройство современных детских площадок, новых скверов, качественное и бесперебойное тепло- и водоснабжение.

Справка "РГ"

Юрий Борисов родился в 1978 году в Волгограде. Окончил факультет электроники и вычислительной техники Волгоградского государственного технического университета и Волгоградскую государственную сельскохозяйственную академию.

Он работал на Приволжской железной дороге, металлургическом комбинате "Красный Октябрь", в министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, департаменте экономической политики и развития Москвы.