Жители села в Приамурье на несколько дней остались без воды

В село Октябрьское Зейского района Амурской области уже несколько дней не привозят воду из-за поломки машины.

"Последний раз воду людям доставляли в прошлую среду. Есть дедушки и бабушки, которые сидят без нее с 6 января",- рассказала "РГ" депутат Октябрьского сельского Совета Тамара Ямова.

После появления информации о ЧП в социальных сетях, на сообщение отреагировал губернатор Приамурья Василий Орлов.

"По информации района воду не подвозили два дня. Водовозная машина приступает к доставке 14 января в ежедневном режиме по ранее действующему графику. Глава Октябрьского сельсовета работает над комплектацией резервного транспорта. К 20 января автомобиль будет готов к работе. Проконтролируем, чтобы все это было выполнено", - подчеркнул глава области.

Однако, как сообщил глава Зейского районного Совета Андрей Гибадуллин, 14 января из-за отсутствия воды в Октябрьском закрыли местную школу.