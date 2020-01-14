Новости

Ученые впервые создали робота полностью из живых клеток 17:31
Экс-полковник Захарченко подрался в мордовской колонии 17:25
Юрий Лоза назвал КВН воротами в ад 17:21
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине 17:19
В Москве утвердили 37 мест для крещенских купаний 17:14
Доминик Торетто "на максималках": новый трейлер фильма "Бладшот" 17:05
В "Единой России" предложили изменить подход к расчету средней зарплаты 17:00
Видео: водитель не удержал кран в равновесии и поднял его на дыбы 17:00
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста 16:54
Вышел трейлер нового "Барашка Шона" от создателей "Уоллеса и Громита". 16:54
Стали известны подробности захвата заложницы в Японии 16:43
Белорусские нефтяники займутся разработкой лицензионного участка на Ямале 16:40
Брэд Питт рассказал, кто помог ему победить алкогольную зависимость 16:40
Корвет "Гремящий" испытал новый комплекс оружия в Баренцевом море 16:38
Клим Шипенко объяснил коммерческий успех фильма "Холоп" 16:35
В Казани выписали 14 штрафов за съемки клипа на песню Тимати 16:34
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул 16:28
В Британии сельчанам 6 лет подбрасывали деньги, а они сдавали их в полицию 16:27
Тренер "Зенита" поддержал единственный в России центр помощи аистам 16:25
В Москве выберут подрядчиков для капремонта в жилых домах в 2020 году 16:25
Новое испанское правительство оказалось самым большим в ЕС 16:24
Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна 16:19
Вышел русский трейлер хоррора "Кукла 2: Брамс" с Кэти Холмс 16:16
Имущество одного из первых российских автозаводов продают за бесценок 16:04
Шоураннер "Ведьмака" не против взять Марка Хэмилла на роль Весемира 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани выписали 14 штрафов за съемки клипа на песню Тимати

Текст: Олег Корякин

В Казани компания молодых людей на пяти иномарках устроила затор ради съемок клипа на песню Тимати. В ГИБДД на любителей рэпа составили 14 административных материалов.

Об этом сообщает Управление МВД РФ по РТ. Инцидент произошел 13 декабря, но шум в соцсетях поднялся недавно, после того, как выложили кустарный клип на песню Тимати "Я еду на джипе".

Фото: iStock
Под Омском задержали автомобиль с девятилетним водителем

В ролике видно, что пять автомобилей (Hummer, Land Rover, Mazda, BMW) в час пик едут "змейкой" по мосту "Миллениум". Затем и вовсе выстраиваются в ряд, перекрыв движение остальным.

Казанцы это произведение не оценили. Они возмутились хамским поведением молодых людей на дороге.

Вскоре попал клип и в поле зрение ГИБДД.

Инспекторы без труда установили личности нарушителей и взывали их на беседу. Молодые люди вину свою отрицать не стали. В итоге сотрудники выписали им штрафы по 14 административным статьям. Среди них - "Нарушение правил маневрирования", "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой" и даже "перевозка людей вне кабины".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Евросоюз запустит механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном
В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов
Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления