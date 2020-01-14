В Казани выписали 14 штрафов за съемки клипа на песню Тимати

В Казани компания молодых людей на пяти иномарках устроила затор ради съемок клипа на песню Тимати. В ГИБДД на любителей рэпа составили 14 административных материалов.

Об этом сообщает Управление МВД РФ по РТ. Инцидент произошел 13 декабря, но шум в соцсетях поднялся недавно, после того, как выложили кустарный клип на песню Тимати "Я еду на джипе".

В ролике видно, что пять автомобилей (Hummer, Land Rover, Mazda, BMW) в час пик едут "змейкой" по мосту "Миллениум". Затем и вовсе выстраиваются в ряд, перекрыв движение остальным.

Казанцы это произведение не оценили. Они возмутились хамским поведением молодых людей на дороге.

Вскоре попал клип и в поле зрение ГИБДД.

Инспекторы без труда установили личности нарушителей и взывали их на беседу. Молодые люди вину свою отрицать не стали. В итоге сотрудники выписали им штрафы по 14 административным статьям. Среди них - "Нарушение правил маневрирования", "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой" и даже "перевозка людей вне кабины".