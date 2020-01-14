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14.01.2020 09:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми задержали мужчину, подозреваемого в нападении на детей

Текст: Алексей Трапезников

В Перми полиция задержала местного жителя, которого подозревают в вооруженном нападении на школьников. Ранее в правоохранительные органы от жителей краевой столицы поступили заявления о том, что в микрорайоне Крохалево по улице ходит мужчина, в руках которого предмет, напоминающий охотничий нож.

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Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, по адресу, указанному заявителями, срочно был отправлен наряд полиции, но обнаружить на месте вооруженного мужчину не удалось. Чуть позже он был задержан, его личность была установлена. В настоящее время в его отношении проводится проверка.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация о том, что мужчина в черной куртке нападал на детей рядом со школой № 124. За школьников вступились прохожие, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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