В Самаре задержали нетрезвого водителя уборочной машины

В Ленинском районе Самары инспектора ДПС задержали пьяного шофера уборочного трактора, лишенного водительских прав. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент случился 13 января. О нарушении правил дорожного движения водителем уборочной машины в полицию сообщил житель Ленинского района. Когда инспекторы прибыли на место и остановили "лихача", они поняли, что он пьян. Освидетельствование подтвердило их опасения.

Трактор отправили на штрафстоянку. Кроме того, оказалось, что 42-летний водитель не должен был садиться за руль, так как лишен прав.

Теперь мужчина рискует лишиться свободы сроком до двух лет. Против него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".