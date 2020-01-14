В Тольятти неизвестный расстрелял автобусы

Неизвестный в Тольятти расстреливает автобусы, которые перевозят рабочих АвтоВАЗа. Уже повреждено уже шесть ЛИАЗов. Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Вандализм", сообщает сайт KP.Ru.

Первый инцидент случился вечером 10 января. От выстрела у одного из автобусов разбилось стекло, осколки посыпались на пол в салоне. Водитель обратился в полицию.

А потом стало известно, что в тот же день были расстреляны еще несколько автобусов.

Еще через два дня в полицию поступили аналогичные сообщения от водителей. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас полиция ищет злоумышленника: проводят поквартирные обходы домов и организаций, расположенных неподалеку от мест стрельбы, ищут камеры видеонаблюдения.