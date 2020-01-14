Под Новосибирском вертолет сел на трассе из-за пациентки с инфарктом

В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции помогли посадить вертолет на дорогу, чтобы спасти пенсионерку с инфарктом.

65-летнюю пациентку необходимо было доставить на вертолете из города Карасука в Новосибирск для проведения экстренной операции на сердце. Однако все посадочные площадки в Карасукском районе оказались заметены снегом и не пригодны для посадки.

Выход из ситуации был один - посадить вертолет прямо на трассе. Пилоты обратились за помощью в ГИБДД. На автодороге временно перекрыли движение транспорта.

- Экипаж ДПС оказал содействие в посадке вертолета на участке автодороги город Карасук - село Хорошее, - сообщает УМВД России по Новосибирской области. - Полицейские также обеспечили безопасность проезда автомобиля скорой помощи, в котором находилась пациентка, к месту посадки вертолета.

Пенсионерку удалось во время доставить в больницу. Операция прошла успешно.