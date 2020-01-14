В Кемерове четыре человека пострадали в массовом ДТП

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в областном центре. Авария произошла сегодня в 7.40 утра по местному времени на транспортной развязке по улице Терешковой - на подъезде к Кузбасскому мосту.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса, Toyota, водитель которой из-за гололеда не справился с управлением, столкнулась с тремя попутными машинами, а затем - еще с тремя, уже на встречной полосе. По словам полицейского, погибших и серьезно пострадавших нет. Однако, согласно данным областного центра медицины катастроф, четыре человека были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится административное расследование. Из-за этой, а также ряда других аварий, произошедших сегодня в Кемерове, город с утра стоял в девятибалльных пробках. Многие жители опоздали на работу.