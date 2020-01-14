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14.01.2020 12:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске спасли пса с вросшим в кожу ошейником

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирские зоозащитники спасли ротвейлера, которого прежние хозяева довели до критического состояния. Как рассказала "РГ" представители Базы реабилитации животных НСО Кольцово, сейчас собака напоминает скелет, обтянутый кожей, а строгий ошейник буквально врос в мягкие ткани.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- По оценкам ветеринарных врачей, псу сейчас около двух лет. Он и ведет себя как щенок, несмотря на то что совершенно ослаблен. К сожалению, шансов, что он выживет, немного, - говорит руководитель реабилитационного центра Анастасия Батуева. - Малыш весит меньше 37 килограммов, а должен весить при его росте 65-70: ребра наружу торчат. Хозяева его практически не кормили.

Фото: Архив Оксаны Анчишкиной
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Пса назвали Жаном, сейчас возле него постоянно дежурит пара волонтеров - они сменяют друг друга через час. Собаку кормят специальной смесью - количество питания просчитано до миллилитра. Врачам с трудом удалось "запустить" пищеварительную систему и обмен веществ у собаки, но сейчас аппетит у ротвейлера хороший. Если животное получится выходить, ему будет нужна помощь кардиолога - сбой в работе сердечно-сосудистой системы может привести к печальным последствиям.

Собаку, сидящую прямо в сугробе на полуметровой цепи, обнаружила одна из работниц энергетической компании, пришедшая снимать показания счетчиков в одном из домов поселка Пашино. Она заметила Жана еще в октябре, тогда же обратили внимание хозяев на то, что животное днем и ночью находится под открытым небом, без будки. Миски с едой рядом тоже не было. Увидев пса спустя три месяца, женщина не могла не обратиться к зоозащитникам.

- Говорят, в семье, которая держала собаку, есть дети, и они наблюдали как день за днем Жан фактически умирает без еды и заботы, - отмечает Анастасия Батуева. - Более того, по словам волонтеров, это уже третья собака в доме, и с предыдущими двумя хозяева обращались так же. Где они сейчас, установить невозможно.

По признанию волонтеров, снимать ошейник без слез было невозможно. Сейчас Жан просит человеческой ласки и даже немного скулит, когда работники реабилитационного центра гладят других питомцев. Совместно с юристами зоозащитники готовят судебный иск о жестоком обращении с животными, иначе, уверены они, на той же цепи очень скоро может оказаться другой пес.

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